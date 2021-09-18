Бюллетени получили 124 373 владимирцев.

В первый день выборов депутатов Госдумы восьмого созыва явка во Владимирской области составила 11,3%. Бюллетени получили 124 373 владимирцев. Среднероссийский показатель электоральной активности населения превысил 18%.В списки избирателей, по их желанию, включены более 24 тысяч человек, исключены - почти 27 тысяч. На одномандатном округе №79 свой гражданский долг исполнили 12,35% жителей, на 80-ом - 10.24%.По темпам голосования лидируют Муромский - 20.26%, Гороховецкий -15.13% и Селивановский - 14.30% районы.Напомним, что выборы продлятся до 20:00 19 сентября.