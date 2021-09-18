Без Владимира Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко почувствовал себя главным на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заметил специальный корреспондент Коммерсанта Андрей Колесников.

Без Владимира Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко почувствовал себя главным на саммитеОрганизации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заметил специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.На этой неделе в Душанбе состоялся саммит ОДКБ. Президент России Владимир Путин не смог приехать в столицу Таджикистана, поскольку решил самоизолироваться из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Российский лидер принял участие при помощи видеосвязи.Андрей Колесников обратил внимание, что в отсутствие Владимира Путина Александр Лукашенко среди коллег расцвел, преобразился. По словам журналиста, президент Белоруссии звал за собой одним лишь видом и рассаживал других лидеров только кивком головы. Даже речь Батьки была определяющей, заметил корреспондент.На саммите ОДКБ Лукашенко высказался о создающих условия для провокаций учениях НАТО, и рассказал о российско-белорусских учениях "Запад-2021", которые, по словам президента, имеют лишь оборонительную направленность. На встрече также была затронута тема Афганистана.Ранее "Дни.ру" о том, что Александр Лукашенко назвал предателями российских звезд, отказавшихся выступать в Белоруссии. Президент не стал называть фамилии артистов, но уточнил, что имеет в виду тех "великих", которые просили у него помощи в организации концертов.