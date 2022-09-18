Возможно в этот субботний день и вы захотите перечитать Константина Бальмонта. Этот год юбилейный -...

Возможно в этот субботний день и вы захотите перечитать Константина Бальмонта. Этот год юбилейный - поэт родился 155 лет назад во Владимирской губернии. Полистаем вместе страницы биографии русского поэта- символиста.Им зачитывались, в него влюблялись. Поэт №1 начала 20 века. Гигантская слава при жизни, и почти полное забвение после. Он и сейчас вызывает прямо противоположные суждения. Даже его фамилия рождает споры: куда ставить ударение. Сам поэт писал о своем бесстрашном прадеде- ратнике , херсонце Балмуте. Подарившему роду столь экзотическую фамилию, в последствии поменявшуюся на благозвучную: Бальмонт- так и будет звучать родовой вариант. А вот литературный всё таки Бальмонт.Марина Назарова главный архивист сектора Госархива Владимирской области:- В Госархиве области хранится документ- свидетельство - метрическая книга церкви Якиманского погоста Шуйского уезда от 3 июня о рождении Константина в семье помещика- губернского секретаря мирового посредника .. и его жены Веры Николаевны.Характером - в отца, цветом волос- в мать. Так определил сам Бальмонт свою схожесть с родителями. Незаурядные люди, в доме которых устраивались литературные вечера. В 5 лет уже читал и на русском , и на французском. А всего знал 16 языков, и писал на 17-ом- бальмонтовском"- говорила Цветаева. Мать стала первым ценителем и критиком его стихов. Отец привил любовь к природе- охоте и рыбалке. Усадьбу в Гумнищах Бальмонт до конца своей жизни вспоминал " как райское, ничем не нарушенное радование жизни."Ирина Мишина завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Вот стихотворение "Коромысло" . Казалось , мы подумаем о такой утилитарной вещи, бытовой, когда женщины носили воду. Ан нет...Это стрекоза. В своих воспоминаниях даже упоминает об этой стрекозе- коромысле - когда жил в Шуйском уезде, в своем доме, где он часы проводил на природе, рассматривая букашек, птичек, растения, то, что его формировало.Любознательность, любовь к свободе юного Бальмонта после переезда семьи в Шую привела его в революционный кружок. Хранение запрещенной литературы повлияло на его учебу в Шуйской прогимназии. Благодаря хлопотам матери и связям отца , Бальмонт попал во Владимир. В госархиве Владимирской области хранятся несколько документов, связанных с юным Бальмонтом. Они занесены в реестр уникальных - на руки не выдаются. Это прошение о принятии во владимирскую гимназию , с прекрасным почерком и подписью самого Бальмонта, свидетельства об окончании учебных заведений.Марина Назарова главный архивист сектора Госархива Владимирской области :-Поведение было отлично, прилежание удовлетворительное, любознательность достаточно развита. И оценки при окончании гимназии- в основном это все тройки.Владимирская гимназия оставила у Бальмонта ужасные воспоминания -" исковеркала его душу". 1,5 года он жил под строгим надсмотром на квартире учителя греческого языка Иосифа Седлака. Известный художник Дмитрий Кардовский был одноклассником Бальмонта. И вспоминал о нем, как о скромном и застенчивом малом, красном от природы, в присутствии которого нельзя было сказать какую- либо непристойность.Ирина Мишина завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:-Он был тогда некрасивым , рыжим подростком , скоро начал писать стихи , в которых воспевал луну, соловья, Эта страсть к стихам в нем росла все больше и больше, и каково же было его восхищение, когда он получил одобрение своих стихов от Короленко , известного тогда уже писателя и кроме того высланного за неблагонадежность в Нижний. Он приехал зачем то во Владимир и Костя, узнав об этом , принемс ему свои стихи и в восторге вернулся домой, получив одобрение.Подборка книг на выставочных полках - не подлинники- говорит Ирина Мишина. Но библиотека смогла воссоздать их, благодаря правнучатому племяннику Михаилу Юрьевичу Бальмонту, с которым дружна. Михаил Юрьевич сегодня оберегает память Константина Бальмонта. Вот так выглядит первая книга стихов поэта - библиографическая редкость 1885 г.Поэт объехал весь мир, читал лекции в Оксфорде и был номинирован на Нобелевскую премию. В истории литературы Бальмонт останется блестящим переводчиком. Благодаря ему появились переводы путеводителя по итальянской литературе Гаспари, истории скандинавской литературы Горна, и даже грузинского "Витязь в тигровой шкуре" . Областная библиотека обладает уникальными изданиями .Ирина Мишина завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Как говорил Пастернак- Шелли и По мы узнали благодаря Бальмонту. И вот в фонде библиотеки есть такие книги начала 20 века, например, "Освобожденный Прометей " Шелли, или например, революционная поэзия Европы и Америки , Уитман, или собрание сочинений Эдгара По.Гордость сотрудников библиотеки- удивительные открытки, открывающие Бальмонта с иной стороны. Их идея помогла объединить творчество Бальмонта и Красную книгу Владимирской области . Результат вызвал восторг читателей.Юлия Дрегалина ведущий библиограф Владимирской областной научной библиотеки:- Изучала Красную книгу, выбирала наиболее интересные и по названию, и по обитанию живые организмы.Мы их обнаружили в стихах, решили побольше раскрыть, чтобы интересно было не только читать, но еще и изучать природу вокруг себя.Здесь же и знаменитая стрекоза- "Коромысло зеленое". В нашем регионе - редкий и уязвимый вид. Этот образ всегда будет ассоциироваться с поэтом.Ирина Мишина завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Обратите внимание на подпись поэта. Последняя буква Т изображалась всегда в форме той самой стрекозы- коромысла.Сегодня Бальмонт в полной мере творчески возвращается- говорит Ирина Мишина. Читателю доступна и его проза. В том числе автобиографическая. На чужбине , в эмиграции поэт невероятно тосковал по малой родине . "Нет для меня ничего прекраснее и священнее . Верю в неё и жду" писал он о России. Бальмонт умер в 1942-м в окуппированном немцами Париже. Сегодня русские потомки поэта не теряют надежды на перезахоронение его праха в России. Как это произошло с возвращением на родину Ивана Шмелева- друга Бальмонта в эмиграции. Михаил Юрьевич Бальмонт , правнучатый племянник поэта уже несколько лет исследует вопрос- в каком же владимирском доме жили учитель Седлак и Константин Бальмонт. В надежде , что на этом доме появится мемориальная доска - посвящение голосу серебряного века.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Семен Карпов. Вести- Владимир.