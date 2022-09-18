На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 487 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:168 сл. в г.Владимире,49 сл. в Муромском,58 сл. в Ковровском,26 сл. в Петушинском,29 сл. в Кольчугинском,23 сл. в Александровском,3 сл. в Юрьев-Польском,53 сл. в Гусь-Хрустальном,2 сл. в Судогодском,8 сл. в Собинском,5 сл. в г. Радужный,2 сл. в Киржачском,15 сл. в Камешковском,7 сл. в Гороховецком,11 сл. в Меленковском,12 сл. в Вязниковском,14 сл. в Суздальском,2 сл. в СеливановскомВсего за весь период зарегистрировано 164113 случаев заболевания.