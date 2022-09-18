На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 сентября 2022 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 487 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
168 сл. в г.Владимире,
49 сл. в Муромском,
58 сл. в Ковровском,
26 сл. в Петушинском,
29 сл. в Кольчугинском,
23 сл. в Александровском,
3 сл. в Юрьев-Польском,
53 сл. в Гусь-Хрустальном,
2 сл. в Судогодском,
8 сл. в Собинском,
5 сл. в г. Радужный,
2 сл. в Киржачском,
15 сл. в Камешковском,
7 сл. в Гороховецком,
11 сл. в Меленковском,
12 сл. в Вязниковском,
14 сл. в Суздальском,
2 сл. в Селивановском
Всего за весь период зарегистрировано 164113 случаев заболевания.