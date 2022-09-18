В школу ходить нужно и важно, но даже взрослые порой не могут заставить себя то, что надо, что уж тут говорить о маленьком ребенке.

В школу ходить нужно и важно, но даже взрослые порой не могут заставить себя то, что "надо", что уж тут говорить о маленьком ребенке.То, что ребенок не хочет в школу, – нормально. Все дети любят веселиться и играть больше, чем заниматься уроками, напрягаться, исполнять обязательства, быть за что-то ответственным.Для легкой адаптации к периоду обучения необходимо начать морально готовить к этому еще с августа. Например, уже в августе забрать ребенка из лагеря или от бабушки, постепенно ввести режим дня – раньше вставать, раньше ложиться спать, выполнять задания на выходных. Периодически в беседе упоминать, что скоро школа, предложить вместе выбрать новый портфель, пенал и прочее.Ассоциативное восприятие поможет ребенку воспринять школу, как нечто очень веселое и интересное. Поговорите о том, какие все нарядные будут на линейке, какая будет приятная встреча с друзьями, как интересно узнать что-то новое.Вы можете пуститься и в легкую философию, что будет, если лето продлится вечно? Что жизнь устроена так, что есть сменяемость ритма, времен года, периода человеческой жизни.Любые переговоры помогут ребенку, он соотнесет ваши мысли со своими и легче перенесет переход от отдыха к обучению.Часто нежелание идти в школу связано с перфекционизмом самих родителей. Бывает, что ребенку ставят слишком высокую планку, принимают только положительные отметки, загружают репетиторами, расписывая практически каждый день. На мой взгляд, здесь важна мера. Нельзя расслаблять ребенка, но и перфекционизм – это слишком. Через 5-7 лет вы про этот аттестат даже не вспомните, а психику постоянными требованиями можно изрядно попортить. Мотивация и давление – это два разных полюса. Одно дело пытаться вырастить космонавта, другое – направить и воодушевить. Школьная пора – самый травмоопасный период для психики ребенка, это нужно учитывать.Родителям стоит снизить контроль и дать больше детских увлечений и свободного времени, иначе есть риск подорвать здоровье ребенка.Еще причина нежелания идти в школу – усталость, чувство, что не отдохнул. Тогда родителям нужно дать послабления и пойти на уступки, дать дополнительную неделю отдыха, выделить выходные, когда ребенок может вставать во сколько хочет и дать свободу действия. Тем не менее, нельзя его и расхолаживать, предлагать пойти в школу через месяц, разрешить не делать задания. Во всем должна быть "золотая середина".Атмосфера в школе держится на трех китах: директор школы, преподаватели и родительский комитет. Обстановка может складываться разная, и только если участвовать в школьной жизни ребенка с удобной периодичностью, можно вовремя предупредить давление в классе или конфликтную ситуацию. Часто можно наблюдать ситуацию, когда родители либо не верят своему ребенку и ругают его, либо выставляют на общее, классное обсуждение. Все-таки необходимо создавать в семье доверительную обстановку, чтобы дети понимали, что всегда можно найти поддержку и никто в семье не осудит, даже если оступился или поступил некрасиво. Тогда конфликтную ситуацию вы сможете выявить моментально, вовремя среагировать, предотвратить буллинг и контролировать отношения ребенка со школьным окружением.Сложно заставить себя что-то делать, если не знаешь для чего это нужно. А ребенок, который не видит цели обучения и вовсе может начать протестовать.Здесь начинается непростой профориентационный период, когда дети ищут свою цель и предназначение в обществе. Например, была у меня знакомая девочка, которая с 13 лет знала, что будет судьей. Она выбрала эту цель, и сейчас работает федеральным судьей. Но не все дети могут сразу представить, кем хотят себя видеть в будущем. Постоянное бесцельное времяпрепровождение – самое опасное явление для будущего ребенка, чем раньше он найдет любимую профессию, тем более четкими будут его шаги во взрослую жизнь. Ему понравился фильм с автомобилями? Почему бы не скачать ему онлайн-курсы по механике современных авто или о сборке моделей Tesla? Девочка с детства шьет платочки и вяжет шапки? Почему бы на сводить ее на мастер-класс по кройке и шитью, может она будущий модельер, который войдет в топ? Здесь очень важно участвовать в жизни ребенка, за все кружки, секции вам потом скажут спасибо.Дети – очень логичный и искренний народ. Их реакция – это следствие какого-то раздражителя или ответ на то, что им не нравится или ответ на какую-либо обида. Не хочет идти в школу? Значит, есть причина. Если не давить и игнорировать чувства своего ребенка, он не только будет первый собирать портфель в школу, но и очень скоро сам покажет вам университет, который выбрал. Любите своих детей и придерживайтесь правила "золотой середине" во всем, что касается их воспитания.