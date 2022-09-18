18 сентября 2022 года православные верующие отмечают важный праздник – День пророка Захария и праведной Елисаветы.

18 сентября 2022 года православные верующие отмечают важный праздник – День пророка Захария и праведной Елисаветы.Пророк Захария и праведная Елисавета – родители святого Иоанна Предтечи, поэтому они занимают особенное место в сердце каждого православного верующего, чтущего особенные праздники. Говорят, рождение сына для священника и его супруги стало благословением, поскольку они были уверены, что не могут иметь детей. Весть о появлении ребенка принес семье архангел Гавриил, но мужчина и женщина поверили в это не сразу.ТрадицииВ День пророка Захария и праведной Елисаветы предки следовали традициям. Например, они 18 сентября парились в бане самодельным березовым веником для обретения сил и крепкого здоровья. Веником из березовых веток подметали полы в домах. Так люди защищали свое жилище от нечистой силы и недоброжелателей.Что нельзя делать 18 сентябряСуществуют запреты на День пророка Захария и праведной Елисаветы. Нельзя носить грязную одежду, нужно обязательно помыться, чтобы очиститься от грехов, и надеть свежее белье. Конечно же, нельзя ссориться и скандалить, поскольку конфликты могут серьезно повлиять на будущее.ПриметыВ этот праздник предки обращали особое внимание на рябину. Люди заметили: если у нее хороший урожай, значит, осень будет холодной, а если пожелтели листья – нужно ждать суровую зиму. Также внимательно вглядывались в небо. Облака затянули его – впереди сухая и солнечная осень. Если в этот день во время рассвета небо красное, стоит ожидать дождь.