Днем 17 сентября, в социальных сетях появилось видео с моментом аварии на Лыбедской магистрали. На...

Днем 17 сентября, в социальных сетях появилось видео с моментом аварии на Лыбедской магистрали.На ролике видно, как три автомобиля выезжают на перекресток перед Ерофеевским спуском со стороны улицы Горького. Два из них успевают пересечь перекресток и повернуть направо, третий влетает в поток встречных авто, который начал движение со стороны центра и Октябрьского проспекта.Подробная информация уточняется.Фото: https://vk.com/overhearauto33