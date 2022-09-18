Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02:43 18 сентября 2022 года ...

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02:43 18 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре прицепа грузового автомобиля по адресу: Ковровский район, трасса М-7 у с. Павловское.Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали к месту пожара. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение прицепа грузового автомобиля по всей площади. Пожарные ликвидировали горение утеплителя обшивки прицепа и груза (картофеля) на площади 30 кв. м.Погибших и пострадавших нет.Фото: https://33.mchs.gov.ru/