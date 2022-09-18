Дата 18 сентября в народном календаре получила название день Кумохи или Кумоха осенняя.
Кумоху...
Дата 18 сентября в народном календаре получила название день Кумохи или Кумоха осенняя.
Кумоху считали на Руси представительницей нечистой силы, сестрой двенадцати лихорадок. Живет она в дремучем лесу и водит дружбу с Лешим. По народным поверьям 18 сентября выходила эта нечисть из лесу и отправлялась бродить по деревням.
18 сентября – опасный день для тех, кто любит давать клятвы. В народе верили, если человек поклянется в этот день, а слов своих не сдержит, то в скором времени умрет. Сегодня выкапывают луковицы цветущих растений и отправляют их в погреб на хранение до весны. По ним определяют, какой будет погода зимой. Если на луковичках кожица тонкая, значит, зима ожидается мягкая и теплая.
Что делать нельзя:
В этот день нельзя гадать до 11 часов утра;
Нельзя выбрасывать найденного мертвого паука. Его нужно положить в ореховую скорлупу и обмотать белой материей;
Нельзя ходить в вещах с грязными пятнами, иначе чей-то злой язык в будущем запятнает репутацию;
Нельзя давать клятвы, если нет уверенности в их выполнении;
Не рекомендуется стирать в этот день. Считается, что стирка – верная примета к тяжелой болезни.
Народные приметы:
Если рябины много, то осень будет дождливой, мало – засушливой.
На луковицах цветов и овощей тонкая кожура – к теплой зиме.
Сны с 17 на 18 сентября вещие. Они могут исполниться в ближайшие 7-12 дней. Если этого не произойдет, то ждите их осуществления через год.
До восхода солнца облака красного цвета – к дождю и ветру.
Если человек 18 сентября поклянется, но в будущем не сдержит своего обещания, то он погибнет.
Фото: https://www.pxfuel.com/