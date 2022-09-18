Пока глаза слепит свет прожекторов, а фанаты ликуют при виде звездных красоток, они предаются горьким воспоминаниям. Яркие певицы российского шоу-бизнеса вышли из грязи в князи: Вера Брежнева, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Ольга Бузова и Марина Федункив

Пока глаза слепит свет прожекторов, а фанаты ликуют при виде звездных красоток, они предаются горьким воспоминаниям. Яркие певицы российского шоу-бизнеса вышли из грязи в князи: Вера Брежнева, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Ольга Бузова и Марина ФедункивМарина ФедункивПоющая звезда сериала "Реальные пацаны" как танк двигалась из провинциального городка к столичной роскоши. В юности артистка вкалывала на тяжелой работе: убирала нечистоты в статусе проводницы ж/д вагона. Также она служила прачкой, отстирывая чужие загаженные тряпки.Анна НетребкоОперная дива сейчас высоко задирает нос, а ведь ее студенческие годы были очень "грязными". Обучаясь в консерватории, Анна Нетребко драила полы Мариинского театра, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь.Вера БрежневаНынче публика знает ее как смазливую блондинку и жену Меладзе. Много воды утекло с тех пор, как Вера Брежнева считалась гадким утенком с фамилией Галушка. Еще будучи школьницей, в родном Днепродзержинске она работала в кафе посудомойкой. Трудяжка чистила вонючие пепельницы и брезгливо отдирала слюнявые жвачки.Ольга БузоваЗавидную невесту и экс-ведущую шоу "Дом-2" жизнь потрепала хорошенько. Сегодня она — звезда №1, а ведь раньше по утрам выполняла обязанности дворника, чтобы помочь родителям копейкой. По крайней мере, так утверждает сама Ольга Бузова.Лолита МилявскаяЗнойная брюнетка знает себе цену, поэтому не стесняется рассказывать о зазорных вещах. В одном из интервью звезда призналась, что в былые времена собирала бычки и сдавала бутылки. Отметим, что сбором стеклотары промышляли многие кумиры современности. Певица Слава и Наталья Ветлицкая в их числе.