А мы посетим сегодня Вязники. 55 лет назад состоялась премьера культового фильма Неуловимые...

А мы посетим сегодня Вязники. 55 лет назад состоялась премьера культового фильма "Неуловимые мстители".Актера на роль цыганенка Яшку искали по всей стране , попробовали 8 тысяч мальчишек, и нашли в нашей области. Чем сегодня занимается актер Василий Васильев , приезжает ли на свою малую родину- узнал Александр Сыпченко.В кадре- легендарный советский актер Василий Васильев. Петь красивые песни под гитару он умел с детства. Несмотря на то, что артист за свою жизнь сыграл всего лишь одного персонажа- Яшку-цыгана, несколько поколений зрителей помнят и любят его до сих пор.Светлана Зайцева, жительница Вязников:-Все у него хорошо и поет хорошо и харизма и все нравилось, очень нравилось.Родился Василий Васильев в таборе. После указа об оседлой жизни цыган поселился в Вязниках, где и прошли его школьные годы. Учился будущий актер всегда прилежно и даже успевал заниматься художественной самодеятельностью . В 12 лет юный "Яшка-цыган" устроился работать на местную ткацкую фабрику.А в этом кирпичном доме в микрорайоне Нововязники до сих живет тетя актера. Нина Бут была соседкой Васильевых, после выхода "Неуловимых мстителей" на большой экран актёра она больше не виделаНина Мохова, жительница Вязников:-Бабушка его там, он жил там по улице как я ходила, я там рядышком живу там все родственники, там их много ведь.Василий Васильев неоднократно признавался в любви родному городу. И несмотря на то, что теперь актер живет и работает в Твери, он регулярно приезжает в Вязники.Василий Васильев, актер:-У каждого из нас есть такие дорогие сердцу места, которые для каждого из нас стали добрыми чистыми воспоминаниями и вот для меня такое место город Вязники с его замечательными жителями, моими земляками, для меня стали той базовой основой, которая помогла мне стать тем кто я есть сегодня.Глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин признается- Василий Васильев всегда желанный гость на Вязниковской земле и юбилейный 50-й Фатьяновский фестиваль поэзии и песни конечно не обойдется без участия любимого артиста.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:-Нам хотелось бы чтобы этот актер был в контакте со всем населением Вязниковского района, безусловно всем будет приятно и с ним пообщаться и понять что можно достичь многого даже живя на малой родине.Сегодня Василий Васильев активно гастролирует с "цыганским семейным ансамблем", в котором поют и танцуют его жена, две дочери и четверо внуков. Все предложения о съемках отвергает. Яшки-цыган стал главной ролью в его жизни.Александр Сыпченко, Егор Герасимов, Вести-Владимир.