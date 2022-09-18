А мы посетим сегодня Вязники. 55 лет назад состоялась премьера культового фильма Неуловимые...
А мы посетим сегодня Вязники. 55 лет назад состоялась премьера культового фильма "Неуловимые мстители".
Актера на роль цыганенка Яшку искали по всей стране , попробовали 8 тысяч мальчишек, и нашли в нашей области. Чем сегодня занимается актер Василий Васильев , приезжает ли на свою малую родину- узнал Александр Сыпченко.
В кадре- легендарный советский актер Василий Васильев. Петь красивые песни под гитару он умел с детства. Несмотря на то, что артист за свою жизнь сыграл всего лишь одного персонажа- Яшку-цыгана, несколько поколений зрителей помнят и любят его до сих пор.
Светлана Зайцева, жительница Вязников:
-Все у него хорошо и поет хорошо и харизма и все нравилось, очень нравилось.
Родился Василий Васильев в таборе. После указа об оседлой жизни цыган поселился в Вязниках, где и прошли его школьные годы. Учился будущий актер всегда прилежно и даже успевал заниматься художественной самодеятельностью . В 12 лет юный "Яшка-цыган" устроился работать на местную ткацкую фабрику.
А в этом кирпичном доме в микрорайоне Нововязники до сих живет тетя актера. Нина Бут была соседкой Васильевых, после выхода "Неуловимых мстителей" на большой экран актёра она больше не видела
Нина Мохова, жительница Вязников:
-Бабушка его там, он жил там по улице как я ходила, я там рядышком живу там все родственники, там их много ведь.
Василий Васильев неоднократно признавался в любви родному городу. И несмотря на то, что теперь актер живет и работает в Твери, он регулярно приезжает в Вязники.
Василий Васильев, актер:
-У каждого из нас есть такие дорогие сердцу места, которые для каждого из нас стали добрыми чистыми воспоминаниями и вот для меня такое место город Вязники с его замечательными жителями, моими земляками, для меня стали той базовой основой, которая помогла мне стать тем кто я есть сегодня.
Глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин признается- Василий Васильев всегда желанный гость на Вязниковской земле и юбилейный 50-й Фатьяновский фестиваль поэзии и песни конечно не обойдется без участия любимого артиста.
Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:
-Нам хотелось бы чтобы этот актер был в контакте со всем населением Вязниковского района, безусловно всем будет приятно и с ним пообщаться и понять что можно достичь многого даже живя на малой родине.
Сегодня Василий Васильев активно гастролирует с "цыганским семейным ансамблем", в котором поют и танцуют его жена, две дочери и четверо внуков. Все предложения о съемках отвергает. Яшки-цыган стал главной ролью в его жизни.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов, Вести-Владимир.