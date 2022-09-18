Стилист Юлия Гагуа рассуждает, какие цвета будут в тренде осенью 2022 года

Стилист Юлия Гагуарассуждает, какие цвета будут в тренде осенью 2022 годаС наступлениемхолодного сезона модницы задумываются об обновлении гардероба. Речь идет нетолько о верхней одежде и обуви, но и об аксессуарах и сумках. В этом сезонестилисты поддерживают тренды последних лет и рекомендуют добавить в классическуюпалитру яркие цветаюСтилист и дизайнер одежды ЮлияГагуа называет цветами этой осени прежде всего красный и ярко-оранжевый. Нафоне классических кэмела и хаки эти оттенки поднимут настроение даже при самойсерой погоде. Особенно трендовыми цветами сезона FW’2022 станут темно-синий и приглушенно-зеленый. Модники прозвали их "прадовский синий" и "баленсиажный зеленый", потому что именно эти цвета выбирали в своих коллекции Prada и Balenciaga.А вот институтцвета Pantone главным оттенком года назвал фиолетово-лиловый Very Peri. Этуновинку подхватили инфлюенсеры и любители стрит-стайла. Для фанатов быть вцентре внимания Юлия Гагуа советует еще присмотреться к ярко-розовому цвету ифункции: "Надев такое пальто, вы точно окажетесь в центре внимания", — уверяетэксперт.Юлия напоминает,что отталкиваться стоит от собственного гардероба и своего цветотипа. Слепоеследование трендов — это плохой спутник гардероба. Самая лучшая формула лежит вголове каждой модницы.