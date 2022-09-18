Путешествия по России доступные для всех россиян. На решение этой задачи, поставленной...

Путешествия по России доступные для всех россиян. На решение этой задачи, поставленной Президентом, направлен нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Наш маршрут сегодня- Дагестан. Как там встречают туристов. Путешествуем вместе с Юрием Колодиным.Республика Дагестан.Сегодня одно из самых популярных туристических направлений. Выбирают Дагестан не только из-за живописных видов и вкусной кухни, но и за радушный прием. Гость - здесь самый почетный человек в доме.Пашикар Выгабова, директор центра традиционной культуры народов России г. Каспийск:- Испокон веков у наших дагестанцев есть такая традиция - куначество. Элементарно любой путник может постучатся в любой дом ему откроют дверь, ему дадут воду, ему предложат хлеб и только потом у него могут спросить почему он пожаловался в данное селение, почему он приехал, какого у него цель. И только потом они могут это спросить. Кунаки это получается в переводе "друг, друзья".Но главное в Дагестане - завораживающая природа. Море, горы, высокогорные села- лишь часть кавказкой красоты, которая тоже бывает разной. Бесконечная зелень и бескрайние пески.Юрий Колодин:-Бархан Сарыкум уникальная песчаная гора в Стране гор. Точное происхождение дюны не известно, но местные жители придумали про нее множество легенд.Одна из легенд гласит : военачальник Тамерлан велел каждому воину зачерпнуть в шлем песка и высыпать в одно место. Через пару дней образовался бархан - нынешний Сарыкум. Таким образом Тамерлан лишний раз убедился в величии своего войска и разгромил армию Тохтамыша. Сарыкум носит статус самого высокого бархана в Европе и второго по высоте в мире. Но это лишь сухие факты, жар от песка нужно ощутить вживую.А над пустыней возвышаются горы с аулами, откуда в свое время вышли люди, получившие мировое признание.Юрий Колодин:-Центр аварского ханства, родина знаменитого поэта Расула Гамзатова, знаменитейший водопад - все это части мозаики, под названием Хунзахский район.Природа щедро одарила Дагестан не только природными красотами, но и талантливыми людьми. Расул Гамзатов - поэт известен не только в России, но и за рубежом. В зеленом, скрытом меж скал Хунзахском районе его называют "певцом добра и человечности".Еще две визитные карточки района - водопад Тобот на Хунзахском плато и теснина "Каменная чаща" вблизи селения Матлас. Излюбленные места туристов. На плато находится памятник, посвященный Льву Толстому и герою Кавказской войны Хаджи-Мураду. Первый - гений мысли, второй - гений воли и выбора."Каменная чаша" живописное место с романтической традицией. Молодой человек приводит в теснину возлюбленную и среди пробивающихся сквозь зелень солнечных лучей делает ей предложение руки и сердца.Хунзахский район стоит посетить по многим причинам, но главное это увидеть далекий уголок необъятной и живописной России.Раисат Магомедова, местный гид:- В Хунзах нужно приезжать чтобы увидеть всю эту красоту, насладиться этими пейзажами: горы, озера, водопады. Ну а самое главное, в Хунзах приезжайте чтобы познакомиться с родиной великого поэта Расула Гамзатова.Завершает туристический маршрут Каспийское море. Самое любимое и востребованное место у туристов. Теплый и мелкий песок, чистая морская вода и незабываемый морской ветер. Большинство людей едут в Дагестан исключительно из-за моря. В этом году в регионе было оборудовано несколько десятков новых пляжей.Это только малая часть кавказских туристических троп. С каждым годом Дагестан выбирает все больше людей.Юрий Колодин. Вести- Владимир.