17 сентября в 11:00 поступило сообщение о пожаре в селе Ворша, Собинского района. К месту вызова...

17 сентября в 11:00 поступило сообщение о пожаре в селе Ворша, Собинского района. К месту вызова немедленно были высланы пожарные подразделения.Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на тот момент кровля кирпичной постройки горела открытым огнем. В непосредственной близости располагалась деревянная баня. В любой момент огонь мог перекинуться на неё.До прибытия пожарных, хозяева с помощью садового шланга поливали баню водой. Прибывшие расчёты ликвидировали горение, не дав огню распространиться на соседние постройки. В результате возгорания гараж выгорел полностью.Причина пожара устанавливается.Фото: https://vk.com/public183911682