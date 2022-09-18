Ранее именем Алексея Курганова названа Андреевская школа.

Во Владимирской области в лесу установили памятник погибшему на Украине Алексею Курганову. Об этом рассказали в департаменте лесного хозяйства.«В канун Дня леса в посёлке Андреево прошло открытие памятных лесных культур имени Героя РФ, капитана Алексея Курганова», - уточнили власти в соцсетях.Судя по , в честь командира разведроты в лесах Судогодского района появился каменный монумент и высажена сосна.Ранее именем офицера названа Андреевская школа.