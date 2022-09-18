В матче 11 тура Первенства России по футболу среди команд второй лиги владимирское «Торпедо» на своём поле принимало «Химик» из Дзержинска.

В матче 11 тура Первенства России по футболу среди команд второй лиги владимирское «Торпедо» на своём поле принимало «Химик» из Дзержинска. Гости открыли счёт в матче, но в конце первого тайма Дени Делиев счёт сравнял. Во второй половине встречи торпедовцам удалось выйти вперёд. До конца поединка счёт на табло не изменился.Победа позволила чёрно-белым подняться на четвёртую строку в турнирной таблице Следующий матч владимирцы проведут 22 сентября. Их соперником станет клуб «Чертаново».