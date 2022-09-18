С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 164113 владимирцев.

Во Владимирской области на 18 сентября выявлено 487 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 168 человек. Ещё 49 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 58 - в Ковровском, 26 - в Петушинском, 29 - в Кольчугинском, 23 - в Александровском, 3 - в Юрьев-Польском, 53 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 8 - в Собинском, 2 - в Киржачском, 15 - в Камешковском, 7 - в Гороховецком, 11 - в Меленковском, 12 - в Вязниковском, 14 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 5 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 164113 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 44767 заболевших во Владимире, 19117 - в Ковровском районе и 18040 - в округе Муром.