В списках: 22 ребёнка и пять инвалидов.

Утром 18 сентября во Владимирскую область прибыли ещё 112 беженцев из Украины. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Большая часть переселенцев приехала из Харьковской области. В списках: 22 ребёнка и пять инвалидов.На владимирском вокзале эвакуированных жителей Украины встретили сотрудники МЧС, медики, соцработники и волонтёры. Людей отправили в пункты временного размещения, расположенные в Коврове, Камешкове, Юрьеве- Польском и Вязниках.Напомним, что всего в 33-ем регионе проживает свыше трёх тысяч граждан соседнего государства. Порядка 1200 находятся в ПВР, остальные - у родственников.