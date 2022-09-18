Они содержатся на ферме «Бабаево».

Во Владимирской области стало на одну породу коров больше. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.В хозяйство «Бабаево», расположенное в Собинском районе, завезли 92 чистокровных особи Джерсейской породы.«Они дают очень вкусное молоко с жирностью от 6 до 8%, которое хорошо подходит для изготовления масла, сыров и сметаны. Теперь Бабаевская молочная продукция станет еще вкуснее и полезнее», - подчеркнул госслужащий.Животные содержатся на ферме без привязи, чтобы они не травмировали друг друга. У парнокопытных спилены рога.