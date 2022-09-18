В Коврове сельские жители остались без фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба...

В Коврове сельские жители остались без фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба прокуратуры.В структуру медицинского учреждения входят фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в населённых пунктах Дмитриево, Нерехта, Первомайский, Крестниково, Старая, Юдиха, Аксениха, Шевинская, Смолино, Восход, Бельково, Малышево, пос.Филино, дер.Ильино, пос.Пакино, пос.Достижение.Однако на территории перечисленных населенных пунктов фактически отсутствуют аптеки, где жители могли бы приобрести необходимые лекарства, что нарушает их права граждан на доступность и качественное оказание медицинской помощи.В связи с этим, прокуратура обязала руководство медучреждения наладить торговлю лекарствами в указанных фельдшерско-акушерских пунктах.Фото: https://www.pxfuel.com/