18 спасателей МЧС оперативно ликвидировали пожар в жилом доме в центре Владимира В минувшие...

18 спасателей МЧС оперативно ликвидировали пожар в жилом доме в центре ВладимираВ минувшие выходные во Владимире на улице Урицкого произошел пожар в жилом доме №28.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, по прибытии пожарных наблюдалось задымление в квартире.Спасатели не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 18 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС по Владимирской области