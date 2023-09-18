18 спасателей МЧС оперативно ликвидировали пожар в жилом доме в центре Владимира
В минувшие...
18 спасателей МЧС оперативно ликвидировали пожар в жилом доме в центре Владимира
В минувшие выходные во Владимире на улице Урицкого произошел пожар в жилом доме №28.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, по прибытии пожарных наблюдалось задымление в квартире.
Спасатели не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире.
Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 18 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото: МЧС по Владимирской области