Работодатели Владимира получили от отделения Социального фонда РФ по области получили 6 млн 685 тыс. рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Так работу нашли 151

Работодатели Владимира получили от отделения Социального фонда РФ по области получили 6 млн 685 тыс. рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Так работу нашли 151 человек. Об этом сообщила пресс-служба отделения. Программа существует с 2021 года. Она была нужна как мера стимулирования занятости и финансовая помощь за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.