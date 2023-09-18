Работодатели Владимира получили от отделения Социального фонда РФ по области получили 6 млн 685 тыс. рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Так работу нашли 151
<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2023-22-vladimirskix-rabotodatelya-poluchili-subsidiyu-v-66-mln-na-najm-sotrudnikov.html" target="_blank">22 владимирских работодателя получили субсидию в 6,6 млн на найм сотрудников</a> - Работодатели Владимира получили от отделения Социального фонда РФ по области получили 6 млн 685 тыс. рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Так работу нашли 151
[url=https://33live.ru/novosti/18-09-2023-22-vladimirskix-rabotodatelya-poluchili-subsidiyu-v-66-mln-na-najm-sotrudnikov.html]22 владимирских работодателя получили субсидию в 6,6 млн на найм сотрудников[/url] - Работодатели Владимира получили от отделения Социального фонда РФ по области получили 6 млн 685 тыс. рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Так работу нашли 151