Сбылось то, о чем так долго мечталось! Наконец-то Кабаева показала фото со свадьбы и представила таинственного мужчину, который обрел статус мужа.

Сбылось то, о чем так долго мечталось! Наконец-то Кабаева показала фото со свадьбы и представила таинственного мужчину, который обрел статус мужа.Россияне много лет выдвигали теории о том, как олимпийская чемпионка, гимнастка и гордость страны Алина Кабаева обрела семейное счастье. Однако с ее стороны признаний о браке и детях совсем не появлялось. Зато воспользовалась шансом прославиться личной жизнью другая девушка с той же фамилией.Обрела широкую известность и медийную популярность также Кабаева, причем в узких кругах поговаривают, что зовут ее тоже Алина, хотя общественность признает как Сашу. За персональной страничкой российской интернет-селебрити следят десятки тысяч поклонников.Эффектная брюнетка пережила развод, новую любовь и замужество, а теперь и наслаждается ролью мамочки. Кабаевой не сидится на месте, а свои приключения она транслирует в профиле Telegram. На днях лента новостей предъявила россиянам фото со свадьбы, где вторая Кабаева светится от счастья.На церемонию позвала подруга Карина, которую уже замечали в микроблоге звезды, а вот ее жених оказался совсем не узнаваемым для огромной публики. Однако Кабаева не придает значения этому фактору в такой счастливый момент для близкого человека. К тому же пара молодоженов хорошо смотрится.Пользуясь случаем, Кабаева определила народ со словами о беременности, которые прут после пышных свадеб практически из всех щелей. Саша первая заговорила о планах новобрачных на детей."Даже всплакнула. Нет, Карина не беременна. Сразу отвечаю на вопрос", — заключила знаменитость.Отметим, что Кабаева далеко не единственная девушка из провинции, которая добилась успехов в социальном окружении и обрела ценные связи. Информагентство поделилось историей еще одной особы в похожей ситуации.