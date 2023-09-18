Десятки аэростатов украсили небо над Суздалем. Ежегодный фестиваль воздухоплавания прошел в...

Десятки аэростатов украсили небо над Суздалем.Ежегодный фестиваль воздухоплавания прошел в древнем городе в эти выходные.Подробности у Ангелины Свищ.Ангелина Свищ:- Вместе с оболочкой, корзиной и пассажирами шар весит полторы тонны. И через считанные секунды он будет парить над землей за счет энергии тёплого воздуха.Ощутить свободу и посмотреть на главные достопримечательности жемчужины Золотого кольца - цель каждого полета.Командир аэростата из Переславля-Залесского - Дарья Мурeшкина говорит, момент отрыва от земли даже не замечаешь.Дарья Мурушкина, командир аэростата "Лит":- Шар называется "Лид", в нем помещается 4 человека плюс пилот. С помощью газовой горелки нагревается воздух внутри шара и, соответственно, он поднимается.Фантастично, волшебно - слова тех, кто уже совершил полет на воздушном шаре.Воздухоплаватели поднимались на высоту от 100 до 400 метров. Но это, конечно, не предел. Такие аэростаты могут покорить высоту и больше 4-х тысяч метров.Екатерина Симонова жительница Суздаля:- Просто превосходно особенно с двумя детьми. Это для них был первый полет, мне все очень понравилось!Подняться в вечернее небо - желающих много. Увидеть красоты древнего города с высоты птичьего полета желают гости со всей страны. Мария на фестивале уже не первый год и только сейчас решилась подняться в небо.Мария Акимова, жительница г.Владимира:- Один раз мы уже видели просто полет воздушных шаров - это красиво. Хочется подняться, ощутить высоту, пофоткаться.Ощутить высоту в этом году можно было на нескольких стартовых площадках - среди них Ильинский луг и территория ГТК.Участники фестиваля 15 команд из разных регионов страны. Каждый воздушный аппарат неповторим. В следующем году к ним присоединится шар с именем Суздаль.Татьяна Корякина, организатор фестиваля "Золотая осень на Золотом кольце":- В Суздале мы делали фестиваль раньше совместно с Переславлем. Сейчас мы сделали отдельный фестиваль только под Суздаль, чтобы жители Суздаля вспомнили - что такое воздухоплавание.Где-то внизу остаются крыши домов. С совершенно нового ракурса видна красота Суздаля. Это картина которую должен увидеть каждый.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"