Его имя знакомо нескольким поколениям жителей Владимирской области: год назад не стало Владимира...

Его имя знакомо нескольким поколениям жителей Владимирской области: год назад не стало Владимира Миодушевского.Его имя прекрасно знакомо нескольким поколениям владимирцев. 20 лет Владимир Георгиевич Миодушевский был главным режиссёром областного театра кукол. О Мастере - Мария Платанюк.У подножия памятника Владимиру Миодушевскому круглый год - цветы. Рядом могила горячо любимой супруги - Ирины. Доброго сказочника не стало ровно год назад.В его московской квартире всё по-прежнему. Рисунки, скульптуры, куклы. Владимир Георгиевич Миодушевский- настоящий волшебник - навсегда в памяти всех, кто его знал и любил. Об отце сегодня говорит его дочь Тамара.Тамара Миодушевская, дочь заслуженного артиста России Владимира Миодушевского:- Очень важно и ценно, что память о моём отце сохраняется. И, конечно же, главную роль в этом деле выполняет его родной театр - Владимирский областной театр кукол. Башкирский государственный театр кукол в этом году открывает новое здание, в котором тоже будет музей, часть экспозиции которого будет посвящена Владимиру Миодушевскому.Владимир Георгиевич ушел в 75. И работал до последнего дня. Не сломила даже тяжелая болезнь.Открытый людям и миру, многогранный, неутомимый. Артист, драматург, художник, поэт и просто чародей.По словам поклонников его яркого таланта, Миодушевский всегда оставался большим ребёнком. Очень искренним, где-то ранимым. Но всегда несущим добро, открывающим двери в сказку. Именно это он и делал. Для нескольких поколений зрителей.АРХИВ. Владимир Миодушевский, заслуженный артист РФ, главный режиссёр владимирского областного театра кукол с 1992-ого по 2012 гг:- Откуда черпаю я вдохновенье? Из бочки, что без дна. С простым названьем - "Детство". Дело в том, что когда мне трудно, я сразу вспоминаю, что у меня было прекрасное детство.Представитель театральной династии Миодушевских, уроженец Томска, выпускник Горьковского театрального училища, Владимир Георгиевич работал в театрах Горького, Иванова, Уфы и Магадана. Но главным в его жизни стал владимирский областной театр кукол.За 20 лет служения его сцене Мастер поставил полсотни спектаклей, написал десятки новых пьес. Произведения Владимира Миодушевского ставят и сегодня. А его имя - ориентир, для тех, чья профессия - "играть в куклы и дарить сказку". Как писал сам Мэтр, в театре "чудо рождается с третьим звонком".Родной театр Миодушевского новый театральный сезон открыл фестивалем "Золотое колечко". Одна из номинаций посвящена мэтру. Приз имени Владимира Миодушевского назвали "Другая сказка".На открытии "Золотого колечка" представили один из знаковых спектаклей режиссёра "Краса ненаглядная". Его он поставил совместно с знаменитой театральной художницей Ириной Костриной. Спектаклю в этом году - 20 лет.Всё также любят дети и книги Владимира Георгиевича. "Разноцветное эхо", "Одуванчиковое небо", "Солнечные часы" - эти и другие добрые истории по-прежнему с юным читателем.Мария Платанюк "Вести-Владимир"