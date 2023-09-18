Владимирская область вошла в топ-30 регионов страны по приверженности населения здоровому образу жизни. По итогам 2022 года первые места заняли Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская

Владимирская область вошла в топ-30 регионов страны по приверженности населения здоровому образу жизни. По итогам 2022 года первые места заняли Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика, выяснили аналитики РИА Рейтинг. Согласно наблюдениям, южные регионы уже не первый год показывают лучшие результаты по интересу граждан к ЗОЖ. Последние места рейтинга заняли Магаданская область, Камчатский край и Еврейская