Корреспондент ГТРК «Владимир» Федор Лалакин принял участие во всероссийском медиафоруме...

Корреспондент ГТРК «Владимир» Федор Лалакин принял участие во всероссийском медиафоруме «Опережающие время. Люди науки».Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» прошёл в Челябинске 14-16 сентября. Он был приурочен к 120-летию со дня рождения ученого, основоположника ядерной энергетики Игоря Курчатова.Участниками медиафорума стали ведущие журналисты и медиаменеджеры России, представители органов власти, научного сообщества и промышленных предприятий. Мероприятие включало в себя творческий конкурс СМИ и обширную деловую программу.Как отмечают организаторы, всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» объединил представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.Участники пообщались с коллегами, выступили на дискуссионных площадках и приняли участие в конкурсе журналистских работ по 9 номинациям: "Информационный телевизионный сюжет", "Специальный телерепортаж", "Телевизионная публицистическая, образовательно-просветительская программа", "Документальный фильм, очерк" и др.Владимирскую область на медиафоруме представлял наш коллега, корреспондент ГТРК «Владимир» - Фёдор Лалакин.Уточняется, что журналистам удалось посетить ведущие промышленные предприятия Челябинской области, а также побывать на интересных мастер-классах.Южный Урал был выбран для проведения мероприятия неслучайно. В Челябинской области накоплен серьезный опыт внедрения лучших практик научно-исследовательской и инновационной деятельности.«Хочу сказать спасибо всем организаторам и участникам. Без вас этот медиафорум не состоялся бы. Благодарю губернатора Алексея Леонидовича Текслера и его команду, они сразу включились в организацию, коллектив ГТРК «Южный Урал» и директора Евгению Леонидовну Дмитренко, «Фонд социальных культурных и образовательных инициатив 2020″ и его руководителя Ирину Николаевну Текслер. Приехали участники из 60 регионов – не каждый наш фестиваль может этим похвастаться. У нас все с вами получилось, всем огромное спасибо», – отметил заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, член Общественной палаты РФ Рифат Сабитов.Форум стал крупной площадкой для эффективного диалога представителей СМИ, органов власти и научного сообщества.Фото: ГТРК «Южный Урал»; https://www.cheltv.ru/rifat-sabitov-chelyabinskaya-oblas/; https://naukafest.cheltv.ru/