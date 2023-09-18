Корреспондент ГТРК «Владимир» Федор Лалакин принял участие во всероссийском медиафоруме...
Корреспондент ГТРК «Владимир» Федор Лалакин принял участие во всероссийском медиафоруме «Опережающие время. Люди науки».
Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» прошёл в Челябинске 14-16 сентября. Он был приурочен к 120-летию со дня рождения ученого, основоположника ядерной энергетики Игоря Курчатова.
Участниками медиафорума стали ведущие журналисты и медиаменеджеры России, представители органов власти, научного сообщества и промышленных предприятий. Мероприятие включало в себя творческий конкурс СМИ и обширную деловую программу.
Как отмечают организаторы, всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» объединил представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Участники пообщались с коллегами, выступили на дискуссионных площадках и приняли участие в конкурсе журналистских работ по 9 номинациям: "Информационный телевизионный сюжет", "Специальный телерепортаж", "Телевизионная публицистическая, образовательно-просветительская программа", "Документальный фильм, очерк" и др.
Владимирскую область на медиафоруме представлял наш коллега, корреспондент ГТРК «Владимир» - Фёдор Лалакин.
Уточняется, что журналистам удалось посетить ведущие промышленные предприятия Челябинской области, а также побывать на интересных мастер-классах.
Южный Урал был выбран для проведения мероприятия неслучайно. В Челябинской области накоплен серьезный опыт внедрения лучших практик научно-исследовательской и инновационной деятельности.
«Хочу сказать спасибо всем организаторам и участникам. Без вас этот медиафорум не состоялся бы. Благодарю губернатора Алексея Леонидовича Текслера и его команду, они сразу включились в организацию, коллектив ГТРК «Южный Урал» и директора Евгению Леонидовну Дмитренко, «Фонд социальных культурных и образовательных инициатив 2020″ и его руководителя Ирину Николаевну Текслер. Приехали участники из 60 регионов – не каждый наш фестиваль может этим похвастаться. У нас все с вами получилось, всем огромное спасибо», – отметил заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, член Общественной палаты РФ Рифат Сабитов.
Форум стал крупной площадкой для эффективного диалога представителей СМИ, органов власти и научного сообщества.
Фото: ГТРК «Южный Урал»; https://www.cheltv.ru/rifat-sabitov-chelyabinskaya-oblas/
; https://naukafest.cheltv.ru/