Народная артистка России Лариса Долина выглядит гораздо моложе своих лет.

Народная артистка России Лариса Долина выглядит гораздо моложе своих лет.Говорят, Лариса Долина перенесла немало пластических операций, пытаясь бороться с признаками старости. Сама же певица никогда не признавалась в том, что легла под нож хирурга. Она лишь сообщала, что потратила немало денег на свое преображение. Что ж, в любом случае артистке можно только позавидовать, ведь выглядит она действительно потрясающе.Недавно Долина опубликовала кадры, на которых можно детально рассмотреть ее лицо. Снимая видео для популярной социальной сети, артистка несколько раз покривлялась. Смысла тот ролик не нес никакого, так как на протяжении минуты Лариса Александровна просто молчала. Показываем, как артистка выглядит без фильтров на этом скришноте.Теперь Долиной нет смысла публиковать в своем блоге снимки с ретушью, так как все рассмотрели ее лицо вблизи. Впрочем, знаменитость не раз уверяла публику в том, что не пользуется фотошопом.Ранеехирург Максим Усунгван рассмотрел фотографии Ларисы Долиной и назвал операции, которые перенесла артистка. По мнению эксперта, исполнительница хита "Погода в доме" делала подтяжку лица, но не только ее. Подробнее об этом "Дни.ру".