В эфире Первого канала скандальная ведущая шоу Давай поженимся! официально заявила о своих правах. Она поставила в неловкое положение супруга перед огромным количеством людей.

В эфире Первого канала скандальная ведущая шоу "Давай поженимся!" официально заявила о своих правах. Она поставила в неловкое положение супруга перед огромным количеством людей.Покорившая советский кинематограф своей красотой Лариса Гузеева нашла свое место под солнцем на федеральном телевидении. Уже 15 лет она ведет культовую программу, где незнакомые люди встречаются, влюбляются и говорят о стремлении вступить в брак.Шоу "Давай поженимся!" стало эдакой визитной карточкой Первого канала и самой Ларисы Гузеевой. Она уже не та миловидная скромница из фильма "Жестокий романс", а решительная женщина-богиня, которой палец в рот не клади.Перед камерой на глазах у миллионов россиян Лариса Гузеева произносит резкие и волнительные речи, будто напрашиваясь на конфликты. При этом телеведущая часто выдвигает провокационные суждения о своем окружении.В новом выпуске шоу "Давай поженимся!" знаменитая артистка неосторожно высказалась о собственном супруге. К этому привела история об отношениях, рассказанная героиней программы."Муж моя собственность! Хочу – сделаю ему трепанацию черепа", — провозгласила на Первом канале Лариса Гузеева.Напомним, знаменитость продолжает сниматься в кино, но ее образы с годами изменились. От имиджа непорочной девы артистка постепенно пришла к амплуа властной хозяйки.Премьера киноленты "Теща", где сыграла Лариса Гузеева, запланирована на конец сентября. Тем, кто предпочитает фильмы с другими актрисами, напоминает о выходе картины "Снежный цветок". А телеканал тем временем информирует о скором старте продолжения сериала "Счастливы вместе".