Мошенник из Гусь-Хрустального, обманывавший пенсионеров, отправится в колонию строгого режима В...

Мошенник из Гусь-Хрустального, обманывавший пенсионеров, отправится в колонию строгого режимаВ Гусь-Хрустальном городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Он виновен в мошенничестве и покушение на него ( ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, молодой человек, решив подзаработать в Интернете путем мошенничества. Он договорился с неизвестным лицом о выманивании у пенсионеров денег под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности, которые якобы причастны к дорожно-транспортным происшествиям.Таким образом, он ввел в заблуждение относительно случившихся проблем с дочерью, 83-летнюю жительницу города Гусь-Хрустальный и выманил 183 тысячи рублей.Впоследствии деньги он перевёл подельнику, оставив себе ранее оговоренную часть.У 89-летней потерпевшей злоумышленник таким же образом забрал 50 тысяч рублей. Однако довести преступление до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.Виновному назначено 1,5 года колонии строго режима. Преступник взят под стражу в зале суда.Приговор в законную силу не вступил.Фото freepik.com