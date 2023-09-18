Муром бьёт рекорды по жилищному строительству. Это зафиксировали показатели как по многоэтажной,...

Муром бьёт рекорды по жилищному строительству.Это зафиксировали показатели как по многоэтажной, так и по частной застройке.За первые полгода в городе на Оке построили больше четырёхсот квартир, сообщает портал Муром24.Общая площадь возведённого жилья - тридцать восемь тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составляет больше ста шестидесяти процентов. Если такие темпы работ в сфере жилищного строительства сохранятся и во втором полугодии, Муром покажет самые высокие показатели по сдаче жилья в истории округа.