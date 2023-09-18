За январь-август прошло больше 1500 рейдов.

За восемь месяцев 2023 года на железнодорожных переездах выявлено 377 нарушений правил дорожного движения — это на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.За январь-август произошло девять столкновений автомобилей с поездами — два человека погибли, еще трое пострадали. За тот же период 2022 года произошло Для сравнения, за восемь месяцев 2022 года произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб, трое пострадали.По данным ГИБДД, уже завершено расследование по шести ДТП с поездами, которые произошли в 2023 году. Водителей привлекли к административной ответственности и взыскали ущерб.Для профилактики подобных ДТП железнодорожники проводят мониторинг состояния железнодорожных переездов, ремонтируют и модернизируют их, оснащают дополнительными системами безопасности, а также ведут информационно-разъяснительную работу. За 2023 год вместе с транспортной полицией железнодорожники провели больше 1,5 тысячи рейдов по выявлению нарушителей, напомнили правила пересечения железной дороги 161 тысяче водителей.