На прилавках алтайских магазинов обнаружили “чумную” колбасу. В ней нашли ДНК вируса АЧС, сообщили в министерстве экономического развития Республики Алтай. ДНК обнаружили в продукции

На прилавках алтайских магазинов обнаружили “чумную” колбасу. В ней нашли ДНК вируса АЧС, сообщили в министерстве экономического развития Республики Алтай. ДНК обнаружили в продукции производителей ЗАО «Стародворские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт». При этом вирус есть только в колбасах определенных дат изготовления – 25 и 22 августа. Теперь продукцию этих производителей срочно снимают с реализации.