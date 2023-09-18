Певица поделилась с поклонниками желанием начать жизнь с чистого листа.

Певица поделилась с поклонниками желанием начать жизнь с чистого листа.Анна Седокова любит общаться со своими поклонниками и часто откровенничает в разговорах о личной жизни. Кажется, экс-солистка группы "Виа Гра", в отличие от многих своих коллег, не придерживается мнения, что личное остается не публичным. В 2020 году Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста. С того момента их отношения активно развиваются на виду общественности.Еще недавно отношения возлюбленных терпели сильный разлад из-за собаки, подаренной певицей мужу. А сегодня певица поделилась с поклонниками желанием начать жизнь с чистого листа. В своем микроблоге артистка опубликовала фотографию со своим сыном."Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы", – подписала публикацию Анна Седокова, намекнув на разлад в отношениях с мужем.Далее экс-солистка группы "Виа Гра" разместила видео, где она выбирает квартиру для съема с личной гардеробной и шикарным видом на Москву. Сам избранник артистки комментариев по этому поводу не давал. Еще несколько дней назад он на свой личной странице опубликовал пост-признание в любви Анне Седоковой. Так, поклонникам остается только догадываться, почему их любимица сбежала от латвийского мужа.