После многочисленных судебных разбирательств, которые были спровоцированы недовольными жителями, руководитель приюта Анна Болдина решила перевести животных из «Валенты» подальше от

После многочисленных судебных разбирательств, которые были спровоцированы недовольными жителями, руководитель приюта Анна Болдина решила перевести животных из «Валенты» подальше от жилого сектора в район ТЭЦ. Анна Болдина, руководитель приюта «Ковчег33» 8 вольеров, которые мы перевезли из «Валенты», мы уже установили. На следующей неделе еще 8 вольеров будем устанавливать. Сюда планируется заселить в районе 80 собак.