От лайка до репоста: чем запомнится минувшая неделя в сети жителям Владимирской области? Чем...

"От лайка до репоста": чем запомнится минувшая неделя в сети жителям Владимирской области?Чем делились пользователи? Что обсуждали? Слово Марии Платанюк.Благодарность из зоны СВО, мост через Оку - ночные кадры, северное сияние и полёт серых цапель над Клязьмой. Яркое сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.В начале - фронтовый привет от наших земляков. Кадры - из официального аккаунта правительства региона. Защитники благодарят всех, кто доставляет на передовую грузы. Доставили бойца и систему РЭБ- средство техзащиты. Техника отправлена по инициативе главы региона. Благодаря РЭБ бойцы обезвреживают вражеские дроны.Регион продолжает помогать Докучаевску - подшефному городу Донецкой народной республики. Напомним, шефство над различными социальным учреждениями взяли муниципалитеты нашей области.Так, к примеру, администрация Суздальского района шефствует над докучаевским детсадом № 4. В Докучаевск уже отправилась строительная бригада. Она будет восстанавливать веранды и устанавливать новое оборудование на игровых площадках.В телеграм-канале губернатора Александра Авдеева - кадры встречи с игроками юношеской хоккейной лиги. "Русичи" уверенно заявили о себе. И надо развивать успех. По словам главы региона, в ближайшее время возобновит свою работу ледовый дворец "Полярис" и "Русичи" начнут тренироваться там.А теперь вместе любуемся ночными кадрами из Мурома. Который отныне - город мостов.Новая вантовая переправа через Оку - важнейшая часть новой федеральной автомагистрали М-12 в тёмное время суток выглядит особенно эффектно. Напомним, протяженность моста, который связал Владимирскую и Нижегородскую области- почти полтора километра.Традиционное коммунальное. Ролик из кольчугинского сообщества. Жители просят ликвидировать свалку на улице Алексеевской в Кольчгине. Вот такая, в кавычках "красота". Примите меры!А эта западня в Вязниках. На Благовещенской, возле дома 78. Будьте осторожны, пишут в сети.В Суздале местные жители делятся кадрами со стройплощадки аквапарка. Здесь уже возводят крышу, делают облицовку фасада, проводят коммуникации.Владимирский губернаторский симфонический оркестр - о кавказских гастролях. На творческой карте - и Грозный - Чечня. И Махачкала - Дагестан. Знаменитый коллектив под руководством заслуженного артиста России маэстро Артёма Маркина встречали овациями.Яркие кадры недели - северное сияние во Владимирской области. Как пишут в сети, это явление - уже второе за год. К примеру, в посёлке Малыгино оно переливалось зелёными и малиновыми оттенками. Наблюдать северное сияние жители региона могли благодаря мощной магнитной буре и ясной погоде. А этот сияющий кадр - уже от владимирского фотографа Владислава Тябина.В сетях и погодная перекличка - волна холода, а затем объятья лета бабьего. И шутки на тему - "пост сдал, пост принял".Кстати, краски сентября и в этих снимках. Один из кольчугинских пользователей пишет: "Груша спала всё лето, а тут решила зацвести".Осень принесла ночную прохладу и туманы. Вот густой туман в Вязниках. Кадры от Игоря Федотова Середина сентября. И Вязники, которые напоминают Сайлент Хилл.Сетевое урожайное. В Гороховце собирают урожай винограда. Как пишут в местном паблике, не хуже, чем на юге. А это уже сентябрьское лесное. Вы уже ходили по грибы?Также в вязниковском паблике - парапланеристы над венцом. Сезон пока не закрыт.Немного юмора из муромского сообщества. Снимок под названием "Забавный зверёк". А вы кого выгуливаете?В "Киржач онлайн" - птица проверяет готовность котельной к отопительному сезону.А правительство Владимирской области в телеграм-канале поделилось кадрами Ольги Ерёминой, жительницы Владимира. Она исполнила давнюю мечту. В её объектив попала малиновка.Необычное фото из "Подслушано Муром". Жители города на Оке заметили в небе облако, напоминающее ангела. В сети пишут: добрый знак! И в этом же сообществе - пожелания на осень. Пусть будет тёплой во всех отношениях.Золото Суздаля - в объективе фотографа Бориса Пучкова. И далее - потрясающее суперлуние над Суздалем.А в завершение обзора - вновь природные кадры. Вначале вязниковский восход. А далее - зарисовка от вязниковца Игоря Федотова. Серые цапли кружат над Клязьмой. Съёмка велась с горы в Толмачёво. У ролика - почти 8 тысяч просмотров.Ваших ярких фото и видео мы ждём в нашей редакции.Подписывайтесь на страницу ГТРК Владимир ВКонтакте, следите за нами и в телеграм.Будем вместе в эфире и онлайн. До встречи!