Жизнь 22-летнего инженера, родом из Лакинска, внезапно оборвалась 9 сентября около 14:30, недалеко от поворота на село Черниж. Евгения Горина, старший помощник руководителя регионального

Жизнь 22-летнего инженера, родом из Лакинска, внезапно оборвалась 9 сентября около 14:30, недалеко от поворота на село Черниж. Евгения Горина, старший помощник руководителя регионального Следкома По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь задним ходом по участку автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» Суздальского района около поворота на село Черниж, на котором производились строительные работы по расширению