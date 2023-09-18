По прогнозам синоптиков, во Владимирскую область возвращается настоящее лето Следующая неделя,...

По прогнозам синоптиков, во Владимирскую область возвращается "настоящее лето"Следующая неделя, начиная со среды, будет очень теплой.По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха будет выше нормы на 5–6 градусов. Такая погода характерна для третьей декады августа.В среду, 20 сентября столбики термометров поднимутся до +23..+24 градусов. Ночи также будут аномально теплыми для этого времени года, до +13 градусов и не опустятся ниже +6.Во вторник, 19 сентября 2023 года погода во Владимирской области будет ясной. Температура воздуха днем до +19 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +11 градусов.Ветер юго-восточный, 1м/с.Атмосферное давление от 750 до 754 мм ртутного столба.Фото: freepik.com