Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона , за прошедшую неделю 76 человек оказались укушены клещами. Среди пострадавших – 13 детей. На позапрошлой неделе паукообразных сняли с 45

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона , за прошедшую неделю 76 человек оказались укушены клещами. Среди пострадавших – 13 детей. На позапрошлой неделе паукообразных сняли с 45 взрослых и 9 детей. Специалисты лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии среди 76 снятых клещей обнаружили 5 паразитов, зараженных боррелиозом. Случаев энцефалита в регионе не зарегистрировано. С момента