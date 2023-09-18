Соответствующее заседание прошло в Белом доме. Напомним, кандидаты от “Единой России” смогли одержать победу во всех 25 одномандатных округах. Кроме того, единороссы получили 10 мест по

Соответствующее заседание прошло в Белом доме. Напомним, кандидаты от “Единой России” смогли одержать победу во всех 25 одномандатных округах. Кроме того, единороссы получили 10 мест по итогам голосования по партспискам. Еще на прошлой неделе стало известно, что губернатор Александр Авдеев ожидаемо отказался от мандата депутата. В ходе заседания Избирательной комиссии этот мандат передали Валерию Малышеву.