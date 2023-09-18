Церемония инаугурации прошла в Зарядье.

Церемония инаугурации прошла в "Зарядье".Сергей Собянин 18 сентября официально вступил в должность мэра Москвы. Он принес присягу в ходе инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье"."Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", – произнес градоначальник.Выборы мэра Москвы прошли 8-10 сентября. Собянин одержал победу во всех районах города и набрал 76,39% – почти 2,5 миллиона голосов.Голосование проходило на участках, дистанционно и на дому. Жалоб, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов, не зафиксировано.