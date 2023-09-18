Главный теледоктор страны рассказала, как готовить шарлотку, чтобы она была полезной.

Главный теледоктор страны рассказала, как готовить шарлотку, чтобы она была полезной.В эфире программы "Жить здорово!" мудрая блондинка дала шикарный рецепт, который обязательно пригодится осенью. Неважно — собрали вы яблоки на даче или же купили в магазине: в любом случае получится сможете приготовить шарлотку. Елена Малышева настоятельно рекомендует.ИнгредиентыЯблоки — 900 г,Яйца — 3 штуки,Сахар — 2 ложки сахара,Мука — 70 г (Елена Малышева отмечает: это примерно половина стакана),Соль — 1 щепотка,Растопленное сливочное масло — 30 г,Молоко — 100 мл,Корица — на глаз.Рецепт шарлотки"Мы готовим очень жидкое тесто", — объясняет Елена Малышева. Его мы делаем из яиц, сахара, яиц, соли, масла, молока, корицы и муки.Затем добавляем в эту однородную консистенцию нарезанные яблоки и перемешиваем руками. "Очень-очень хорошо надо это все промешать. чтобы полностью каждое яблочко покрылось хоть каким-нибудь слоем теста", — призывает телеведущая.Следом Елена Малышева наказывает вывалить яблочную смесь в антипригарную форму для запекания и выровнять верхний слой. Заключительный этап рецепта шарлотки — поставить емкость в духовку примерно на 40 минут.Звезда программы "Жить здорово!" уверяет — должен получиться пирог из слоеных яблок. Что важно — рецепт с минимальным количеством муки. Елена Малышева считает его идеальным. Пектин, холин, селен и другие ценные компоненты в составе шарлотки пойдут нам на пользу!