Россиян обрадует необычно теплая погода, которая установится во вторую половину сентября. Уточняется, что с 18 по 24 сентября на территории Центральной России температура будет бить все ..

Россиян обрадует необычно теплая погода, которая установится во вторую половину сентября. Уточняется, что с 18 по 24 сентября на территории Центральной России температура будет бить все рекорды, воздух прогреется до 27 градусов.Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале, что начало осени в этом году уже необычно теплое. Среднемесячная температура в Центральной России на полтора градуса выше нормы. При этом на текущей неделе россиян ждут еще более удивительные климатические события. В понедельник воздух прогреется до +16-+21 градуса, во вторник — до +17-+22, в среду будет чуть холоднее — +15-+20, отмечает .