Следственный Комитет по Владимирской области начал проверку по факту смерти мужчины в...

Следственный Комитет по Владимирской области начал проверку по факту смерти мужчины в рекеНапомним, что 16 сентября 2023 года в поселке Боголюбово Суздальского района в реке Клязьма обнаружено тело утонувшего мужчины.На данный момент Следственным Комитетом по Владимирской области проводится проверка по факту смерти мужчины. Как сообщают в ведомстве, личность погибшего установлена. Им оказался 76-летний житель Владимира.В настоящее время, следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются родственники и иные лица.Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области