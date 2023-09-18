Смотрите Вести в 14.30: Дорога в посёлке Мирный - и для пешеходов, и для большегрузов. Они не...

Смотрите "Вести" в 14.30: Дорога в посёлке Мирный - и для пешеходов, и для большегрузов.Они не тормозят. Не смотрят, идёт кто вдоль дороги, не идёт.- Почему под колеса попал 9-летний мальчик?Сад памятиПамять осязаема. И сейчас она воплощена в силе леса.Акция "День памяти"В Судогодском районе высадили сосны в память о подвигах героев.До небесВ небо над Суздалем взмыли аэростаты.Вместе с людьми и корзиной шар весит полторы тонны!Как прошел фестиваль воздухоплавания в древнем городе?