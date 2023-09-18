Смотрите Вести в 14.30: Дорога в посёлке Мирный - и для пешеходов, и для большегрузов.
Они не...
Смотрите "Вести" в 14.30: Дорога в посёлке Мирный - и для пешеходов, и для большегрузов.
Они не тормозят. Не смотрят, идёт кто вдоль дороги, не идёт.
- Почему под колеса попал 9-летний мальчик?
Сад памяти
Память осязаема. И сейчас она воплощена в силе леса.
Акция "День памяти"
В Судогодском районе высадили сосны в память о подвигах героев.
До небес
В небо над Суздалем взмыли аэростаты.
Вместе с людьми и корзиной шар весит полторы тонны!
Как прошел фестиваль воздухоплавания в древнем городе?