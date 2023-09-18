Смотрите Вести в 9 утра: Все самое странное и интересное из сети. Немирная жизнь Мирного. -...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Все самое странное и интересное из сети.Немирная жизнь Мирного.- Трасса повышенной опасности... Жители поселка Мирный Камешковского района требуют пешеходных переходов и тротуаров.Культурные инвестиции.- В Суздале после ремонта открылась школа искусств. Как там обновили материальную базу?Сетевой обзор- И почему магнитная буря - это красиво? Прогулки с микроволновкой и вязниковский Сайлент Хилл. Все самое странное и интересное из сети.