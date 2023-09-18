Студентка Владимирского музыкального колледжа стала победительницей Общероссийского конкурса...

Студентка Владимирского музыкального колледжа стала победительницей Общероссийского конкурса "Молодые дарования России".Большая победа Владимирского музыкального колледжа и его студентки. Вера Куликова продолжит.Триумфальное выступление в Рахманиновском зале Московской консерватории. На сцене девятнадцатилетняя Анастасия Спиридонова. Победитель Общероссийского конкурса "Молодые дарования России".Студентка Владимирского музыкального колледжа стала первой в номинации "Академическое . Сольное народное пение." Победу исполнительнице принесли нестандартные, народные песни Липецкой области.Ольга Козырева, преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов:- Такая интересная традиция, где народные исполнители используют разные регистры: там и высокий регистр, и грудной регистр. Они очень умело комбинируются, потом там есть такой интересный жанр, как "частушки под язык" с преобладанием очень мелкой дикцией. Тут нужен очень подвижный артикуляционный аппарат.Самородок, обладающий восхитительным голосом, уникальными природными данными - так говорит о своей ученице Ольга Козырева.Ольга Козырева, преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов:- Она занималась с детства в деревне Ляхи Меленковского района в местном клубе, то есть любительски занималась пением. И ее незаурядные данные уже раскрыли руководители кружков, где она занималась. И таким образом она уже начала участвовать, заниматься, будучи школьницей в конкурсах любительского уровня.На одном из таких конкурсов девочку и заметила сотрудница муромского Дома народного творчества. И подсказала - талант нужно развивать. Профессионально. А поскольку в родной деревне Насти музыкальной школы не было, талантливую девочку взяли под крыло муромские преподаватели школы №3.Настя быстро освоила игру на инструменте, за два года окончила школу и поступила во Владимирский музыкальный колледж.Анастасия Спиридонова, лауреат Общероссийского конкурса "Молодые дарования России", студентка 4 курса Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П . Бородина:- Я когда первый раз приехала сюда (в колледж) на прослушивание и выступление хора, увидела эту красоту, это многообразие, просто великолепие народного вокала, народных голосов, я влюбилась сразу же! И поняла сразу, что хочу заниматься именно этим!Ольга Козырева разработала для своей ученицы особую методику. Чтобы голос раскрылся, но при этом остался таким же самобытным.Ольга Козырева, преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина:- Особенный подход нашла именно в постановке голоса, в занятиях по вокалу, потому что у нее и голос особенный, такой специфический, который нужно сохранить, его природную красоту, не утратив природный тембр, но раскрыть его и помочь ей овладеть вот этой свободой голоса, дальше овладеть исполнительскими (высоко профессиональными) приёмами.И вот девушка из провинции - лучшая в конкурсе, на победу в котором претендовали 7 тысяч музыкантов.Анастасия завоевала не только премию "Молодые дарования России", но и право на получение гранта и Президентской стипендии при поступлении в вуз.После окончания колледжа талантливая выпускница отправится дальше покорять Москву.Анастасия Спиридонова, лауреат Общероссийского конкурса "Молодые дарования России", студентка 4 курса Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина:- Возможно, в академии имени Гнесиных, возможно еще где-то! У нас же широкий выбор после колледжа . Перед нами открыты все двери!Ольга Козырева, преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина:- Для меня как педагога, как наставника, самое высшее счастье, это действительно успех и признание твоего ученика!Это точно не последняя победа. И лучшее, наверняка, впереди - верят и ученица, и "Лучший преподаватель музыкального искусства". Такое звание теперь есть у Ольги Козыревой.В "Год наставника и педагога" она тоже стала лауреатом всероссийской премии.Вера Куликова, Александр Голубев. Вести-Владимир.