Во Владимирской области в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» удалось отремонтировать более 40 км автотрасс регионального и местного значений.

Во Владимирской области в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» удалось отремонтировать более 40 км автотрасс регионального и местного значений. От этом сообщили наши коллеги из СМИ.Всего же по нацпроекту до конца года планируется восстановить порядка 150 км дорог 33-го региона. В настоящий момент работы завершены во Владимире, Судогде, Суздале, а также других городах и районах области.Отмечается, что многие трассы ведут к местным достопримечательностям. Ремонт этих автодорог должен положительно сказаться на развитии туризма.