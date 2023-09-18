Для москвичей проведут бесплатные экскурсии.

Для москвичей проведут бесплатные экскурсии.В Москве с 28 по 30 сентября вновь пройдет акция "День без турникетов". К ней присоединилось более 190 компаний-партнеров и 29 новых площадок.У всех желающих есть возможность бесплатно посетить галереи, музеи, спортивные центры, студии танцев, крафтовые мастерские, швейные предприятия и другие площадки. Для предпринимателей и студентов пройдут специальные экскурсии, сообщил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.Для посещения доступны Музей городского хозяйства Москвы, библиотека имени Пушкина, Ростокинский завод железобетонных конструкций ДСК-1, Музей времени и часов, пожарно-спасательные части Москвы и другие площадки. Так, в Музее городского хозяйства посетителям расскажут о работе очистных сооружений, станции водоподготовки и других систем жизнеобеспечения Москвы.Акция "День без турникетов" знакомит москвичей с актуальными профессиями для городской экономики. В рамках программы проходят экскурсии, мастер-классы и интерактивы.Акция проводится с 2012 года. Участие приняли более 400 тысяч человек. Они посетили около 700 площадок компаний-партнеров и более пяти тысяч экскурсий.Напомним, что в рамках проекта "Открой#Моспром" столичные фабрики и заводы более 11 миллионов человек. Для них провели свыше тысячи экскурсий и около 70 онлайн-туров.