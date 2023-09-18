В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира появились новые домики для книг. Во...

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира появились новые домики для книг.Во Владимире на месте старых уличных библиотек в Центральном парке культуры и отдыха появились новые домики для книг.Они распахнули свои двери для ценителей литературы.Можно прийти, взять книгу и на её место положить своё любимое издание, которым с кем-то хочется поделиться.Уличные библиотеки постоянно пополняются администрацией парка и неравнодушными жителями Владимира.Приходите почитать!