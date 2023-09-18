В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира появились новые домики для книг.
Во...
В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира появились новые домики для книг.
Во Владимире на месте старых уличных библиотек в Центральном парке культуры и отдыха появились новые домики для книг.
Они распахнули свои двери для ценителей литературы.
Можно прийти, взять книгу и на её место положить своё любимое издание, которым с кем-то хочется поделиться.
Уличные библиотеки постоянно пополняются администрацией парка и неравнодушными жителями Владимира.
Приходите почитать!